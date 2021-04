Opinie Vrijheid, daar moeten we hard aan blijven werken Al meer dan 75 jaar is vrijheid een verbindende factor in onze samenleving. Je moet voor vrijheid zorgen, naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan. Dat klinkt logisch, maar de praktijk laat zien dat het zo eenvoudig niet is, schrijft SCP-directeur Kim Putters.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vrijheid, daar moeten we hard aan blijven werken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren