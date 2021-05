Expert Zoeken naar schuldigen maakt zorg niet beter In de zorg leidt het tuchtrecht niet zonder meer tot verbeteringen, maar vaak juist tot voorzichtigheid. En nu zijn door de coronacrisis de lange wachttijden voor procedures nóg hoger opgelopen. Een goede aanleiding om het tuchtrecht beter in te richten, vindt hoogleraar Pauline Meurs.

