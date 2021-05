Opinie Autoriteit Persoonsgegevens laat werkgevers in de kou staan Op de drempel van de 'heropening' hebben werkgevers dringend behoefte aan helderheid over de verplichting van coronatesten en vaccinatiebewijzen op de werkvloer. Maar de privacy-autoriteit duikt weg en negeert de wet, schrijven arbeidsrechtadvocaten Merle van den Berg en Arlette Putker-Blees.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Autoriteit Persoonsgegevens laat werkgevers in de kou staan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren