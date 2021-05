Opinie Woningnood rechtvaardigt rigoreus ingrijpen Bij een reguliere vergunning kunnen de beroeps- en bezwaarprocedures zomaar 2,5 jaar duren, terwijl het bezwaar lang niet altijd inhoudelijk is. Hannek Ellerman en Ariel Kozijn bepleiten een nieuwe wettelijke aanpak in hun opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Woningnood rechtvaardigt rigoreus ingrijpen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren