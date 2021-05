Opinie Bescherm kleine spaarders tegen negatieve rente Banken sluiten niet langer uit dat ook kleine spaarders negatieve rente moeten gaan betalen over hun spaargeld. Een slecht idee dat vraagt om een wettelijk verbod, zegt VVD-Tweede Kamerlid Eelco Heinen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bescherm kleine spaarders tegen negatieve rente Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren