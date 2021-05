Expert Voorzieningszekerheid wordt steeds meer virtueel De aanval met gijzelsoftware op de Amerikaanse Colonial-pijpleiding illustreert dat cybersecurity ook in onze voorzieningszekerheidsanalyses de volle aandacht behoeft, vindt Coby van der Linde, directeur van Clingendael International Energy Programme.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voorzieningszekerheid wordt steeds meer virtueel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren