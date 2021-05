Expert Koudwatervrees staat duurzaam vernieuwen in de weg Voor wie duurzaam wil ondernemen, is focussen op de business case niet zo slim als het lijkt. Intrinsieke motivatie is essentieel voor je kans van slagen. Materiële drijfveren zijn juist minder voorspelbaar en effectief, waarschuwt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers van Universiteit Utrecht.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Koudwatervrees staat duurzaam vernieuwen in de weg Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren