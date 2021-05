Expert Aanpak gedrag door VWS verdient navolging Het ministerie wil het financieel beleid verbeteren door aanpassing van cultuur en gedrag op de werkvloer. Dat is een goede stap, die meerdere organisaties zouden moeten nemen, schrijft Femke de Vries.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Aanpak gedrag door VWS verdient navolging Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren