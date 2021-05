Opinie Shell-vonnis dwingt de cfo in een nieuwe rol Binnen het Executive Committee waakt de cfo over een zorgvuldig financieel beheer. Maar dat is niet genoeg meer, nu blijkt dat de kosten die Shell afwentelt op de samenleving door de rechter niet langer aanvaardbaar worden geacht. De cfo wordt gedwongen zijn taak veel breder op te vatten, schrijven Harry Hummels en Willem Schramade in hun opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Shell-vonnis dwingt de cfo in een nieuwe rol Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren