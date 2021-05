Opinie Wie niet bekend is, wordt niet herkozen De afgelopen elf jaar zag Kees Verhoeven als Kamerlid van dichtbij hoe de gedigitaliseerde democratie langzaam oververhit is geraakt. Onder volksvertegenwoordigers ontstond een onstilbare honger naar zichtbaarheid, met moties op Twitter en debatfragmentjes op Facebook. Daarbovenop komt een 24/7 maalstroom van mails, appjes en pushberichten. Logisch dat er regelmatig politici in een burn-out belanden. Maar niemand durft de steen in de Hofvijver te gooien. Want wie niet zichtbaar is, telt niet mee.

