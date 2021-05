Expert Kabinet moet beter afstemmen met onderwijspraktijk De laatste vijftien jaar heeft de overheid het onderwijs vooral via sectorale netwerken aangestuurd. Dit werd door scholen en onderwijsinstellingen vaak als versnipperd beleid ervaren. Bij een volgend kabinet moet dat anders, schrijft voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kabinet moet beter afstemmen met onderwijspraktijk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren