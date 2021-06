Opinie Koerswending sociale partners mogen we best historisch noemen Is er wel voldoende aandacht voor de majeure koerswending in het nieuwe SER-akkoord voor de arbeidsmarkt? Na een kwart eeuw stilstand hebben werkgevers én werknemers een fundamentele draai gemaakt, betoogt Hans Borstlap in zijn opiniestuk.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Koerswending sociale partners mogen we best historisch noemen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren