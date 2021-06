Opinie Iedereen krijgt last van het personeelstekort De krapte op de arbeidsmarkt is groot en zal fors toenemen. Dat heeft brede gevolgen voor onze samenleving. Burgers, consumenten, leerlingen en patiënten gaan er steeds meer last van krijgen, waarschuwt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Iedereen krijgt last van het personeelstekort Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren