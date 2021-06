Opinie Reflectie AFM omzeilt echte valkuilen compensatieregeling De renteswap zelf veroorzaakt niet het probleem, maar de manier waarop het product is geadviseerd. Daarom moet de AFM ook de inrichting van het adviestraject onder de loep nemen, schrijft Patrick van Gerwen in zijn opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Reflectie AFM omzeilt echte valkuilen compensatieregeling Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren