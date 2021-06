Opinie ECB ziet nu ook toe op diversiteit in bankbestuur Hoe meer divers een bankbestuur is, hoe opener, evenwichtiger en robuuster de besluitvorming. Daarom breidt de ECB het toezicht op de Europese banken nu actief uit naar genderdiversiteit in het bestuur. De ECB kan banken daarbij verplichten om hun diversiteitsstrategieën na te leven. Want het gaat nog te langzaam, zeggen Frank Elderson en Elisabeth McGaul in hun opiniebijdrage.

