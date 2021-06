Opinie Fundament voor toekomstige arbeidsmarkt ligt op de werkvloer Overheid en sociale partners kunnen regie voeren over de inrichting van een nieuwe arbeidsmarkt. Maar de basis begint toch op de werkvloer, schrijft hoogleraar Irmgard Borghouts - van de Pas.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Fundament voor toekomstige arbeidsmarkt ligt op de werkvloer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren