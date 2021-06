Expert Is het Shell-vonnis nu een brug te ver? De veroordeling van Shell in het 'klimaatvonnis' berust niet op overtreding van de wet, maar op de onrechtmatigheidsnorm. Jurisprudentie leert dat deze norm breed gedragen dient te worden in de samenleving, schrijft hoogleraar Gerard van Solinge. Maar worden de klimaatdoelstellingen wel voldoende breed gedragen?

