Opinie Meer woningen is prima, maar dan wel met ook meer groen Nederland moet flink bijbouwen, want de vraag naar woningen is groot. Maar woningbouw moet niet ten koste gaan van natuur. En dat is prima mogelijk, zoals al gebeurt in de regio's Arnhem-Nijmegen en Foodvalley, schrijft burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

