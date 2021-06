Opinie Oplossen woningnood kan alleen met extra investeringen in openbaar vervoer Nederland moet versneld nieuwe woningen bouwen, vooral in en rond de grote steden. Daar hoort ook goede bereikbaarheid met tram, bus of trein bij. Het kabinet moet hiervoor extra geld vrijmaken, vinden bestuurders van verschillende metropoolregio's.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oplossen woningnood kan alleen met extra investeringen in openbaar vervoer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren