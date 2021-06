Opinie Toezichthouders van verenigingen en stichtingen hebben meer scholing nodig De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) treedt donderdag in werking. Dit leidt tot een verscherping van de persoonlijke aansprakelijkheid van toezichthouders bij stichtingen en verenigingen. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor scholing van toezichthouders, schrijft advocaat Maarten van Kempen.

