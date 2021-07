Opinie Kun je een land uit de EU zetten? Juridisch misschien niet, feitelijk wel Hongarije schoffeert de Europese waarden met de recente lhbti-wetgeving. Er wordt steeds beweerd dat je zo'n lidstaat niet kunt uitzetten, maar dat ligt anders, betoogt emeritus hoogleraar Europees recht Jaap de Zwaan in zijn opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kun je een land uit de EU zetten? Juridisch misschien niet, feitelijk wel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren