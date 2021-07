Opinie Ouders opgelet: ook na de vakantie is de les weer online Vakantie! Maar zijn de online lessen na de zomer wel verdwenen? Of moeten mbo- en hbo-leerlingen in het nieuwe schooljaar weer uren achter het beeldscherm, onder het mom van vernieuwing? Nu is het moment voor ouders om alert te zijn op de plannen van het schoolbestuur, schrijft Sebastien Valkenberg.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ouders opgelet: ook na de vakantie is de les weer online Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren