Opinie Een digitale aanval op een gemeente is een aanval op allemaal Nederlandse overheden zijn onvoldoende voorbereid op een hack. Complete ontwrichting van onze maatschappij is een reëel scenario, schrijft Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van Lochem, in zijn opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Een digitale aanval op een gemeente is een aanval op allemaal Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren