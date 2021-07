Opinie Machtspositie fiscus bij invorderingen is te groot Invorderingen moeten worden afgestemd op de doelgroep, de schuldenaren. Laat invorderingsgeschillen onder de belastingrechter vallen en versterk de ambtelijke prudentie in het beleid, schrijft emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens in zijn expertbijdrage. 'Het is de hoogste tijd een cultuuromslag te maken.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Machtspositie fiscus bij invorderingen is te groot Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren