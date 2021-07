Expert Nee, we kunnen accountants niet met rust laten Rapporten zijn unaniem kritisch op de accountancysector. Ze wijzen er onder meer op dat accountants pas stappen zetten na druk van buitenaf. Na een schandaal is nederigheid passender voor de beroepsgroep dan de roep om rust, vindt hoogleraar Marcel Pheijffer.

