Opinie Maak deelname aan start-up aantrekkelijk voor techtalent Participatie in een start-up verbindt schaars techtalent aan het bedrijf én aan ons land. Daarom moet een nieuw kabinet dit fiscaal makkelijker maken voor medewerkers, schrijven Janneke Niessen, Lex Hoefsloot, Michiel Roodenburg, Quinten Selhorst, Erik Stam en Ronald Kleverlaan in hun opiniebijdrage. 'We willen een cultuur creëren die ondernemerschap ademt en waarin medewerkers meedelen in de opbrengsten.'

