Opinie Alleen naar accountants kijken lost het probleem niet op Het ongeduld richting de sector mag wel een tandje minder, vindt hoogleraar Jan Bouwens. Accountants moeten samenwerken met de gecontroleerde entiteit, de wet- en regelgever én de externe gebruiker van de jaarrekening. Is het dan niet logisch te vragen om meer tijd tussen nieuwe wetten en regels? En moet ook niet worden gekeken naar de gecontroleerde partij?

