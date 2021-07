Opinie De Centrale Bank kan nooit politiek neutraal zijn Het huidige inflatiedebat gaat uit van de verkeerde geldmarkttheorie. Recente ontwikkelingen stroken met de koopkrachttheorie. Die biedt ook meer ruimte voor politieke keuzes, schrijft hoogleraar Dirk Bezemer in zijn opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Centrale Bank kan nooit politiek neutraal zijn Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren