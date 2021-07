Opinie Zuidas moet meer bijdragen aan sociale advocatuur Grote advocatenkantoren bedienen nauwelijks cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Daarin moet verandering komen, vindt advocaat Caren Schipperus.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zuidas moet meer bijdragen aan sociale advocatuur Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren