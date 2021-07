Opinie Lerende wetgever ziet in kritiek geen bedreiging De wetgever kan onze complexe samenleving niet bijhouden. Wetten moeten sneller verbeterd kunnen worden. Daarvoor moet de scheiding tussen beleid en uitvoering overboord, schrijft Martin de Bree van Rotterdam School of Management in zijn opiniebijdrage.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Lerende wetgever ziet in kritiek geen bedreiging Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren