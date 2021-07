Opinie Wennen aan ondermijnende criminaliteit is grootste gevaar Als we toestaan dat politici ondermijnende criminaliteit niet op de agenda zetten, schrijft voormalig misdaadbestrijder Henny Schilders, dan laten we deze criminaliteit steeds weer terugkeren naar de positie waarin ze het best gedijt: onder onze radar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wennen aan ondermijnende criminaliteit is grootste gevaar Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren