Opinie Milieucriminaliteit is ondermijning van de toekomst De schade door milieucriminaliteit aan volksgezondheid, milieu en economie is enorm. Toch heeft vervolging van de daders nog steeds geen prioriteit. Daar moet verandering in komen, schrijven Ellen Bisseling en Maarten Rijssenbeek van de forensic & financial crime-praktijk van Deloitte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Milieucriminaliteit is ondermijning van de toekomst Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren