Opinie Ingewikkeld juridisch taalgebruik is niet meer van deze tijd Vernieuw het hele juridische taalgebruik, zodat documenten genderneutraal én leesbaar zijn. Iedereen moet kunnen begrijpen wat een rechter, advocaat of andere jurist heeft geschreven, schrijft advocaat Ellen Brocatus.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ingewikkeld juridisch taalgebruik is niet meer van deze tijd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren