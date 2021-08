Opinie Zet Invest-NL en Groeifonds om in investeringsbank Nederland staat voor grote transities op het gebied van energie en duurzaamheid. Invest-NL en het Nationaal Groeifonds hebben te weinig slagkracht om deze grote veranderingen te realiseren, schrijven de economen Roel Beetsma, Arnoud Boot en Coen Teulings. Zij pleiten voor de oprichting van een publiek-private investeringsbank.

