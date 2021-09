Opinie ECB is onmachtig om inflatie aan te jagen Het existentiële probleem van de eurozone is het steeds verder achterblijvende zuiden. Een hoger inflatiedoel klinkt mooi, maar helaas biedt de nieuwe ECB-strategie niets om dit doel daadwerkelijk te behalen. Als de begrotingsregels dit jaar niet verruimd worden, kan de ECB weer terug naar de tekentafel, stelt Rens van Tilburg, directeur van Sustainable Finance Lab.

