Opinie Liever een tijdelijk pensioen dan een levenslange lijfrente Het nieuwe pensioenakkoord betekent mogelijk het einde van de tijdelijke lijfrente. Die flexibiliteit wegnemen zal er juist voor zorgen dat minder mensen pensioen gaan opbouwen, schrijft directeur van BrightPensioen Sjaak Zonneveld in zijn opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Liever een tijdelijk pensioen dan een levenslange lijfrente Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren