Opinie ACM mag energietransitie niet langer afremmen De netbeheerders moeten tientallen miljarden investeren in een toekomstbestendig elektriciteitsnet. Dat is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Maar toezichthouder ACM rekent netbeheerders nu af op zo laag mogelijke kosten voor de consument. Een vernieuwing van die toezichtsregels is noodzakelijk, schrijft cfo van Stedin Danny Benima in zijn opiniebijdrage.

