Opinie Adressenhandel KvK moet direct worden verboden De KvK is een verouderde organisatie die overeind blijft met een pervers verdienmodel. Door de handel in (privé)adressen lopen zelfstandigen grote risico's op stalking en bedreiging. De datahandel moet worden verboden, en de taak van de KvK moet worden teruggedrongen tot het bijhouden van het handelsregister, stelt Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid van D66.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Adressenhandel KvK moet direct worden verboden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren