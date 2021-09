Opinie Hogere inflatie is goed voor energietransitie Veertig jaar lage en stabiele inflatie heeft ons vermogen om risico te dragen ondermijnd. Wellicht is het daarom tijd voor een periode met hogere en meer volatiele inflatie, stelt hoogleraar internationale economie Mark Sanders in zijn opiniebijdrage. 'Het vermijden van inflatierisico ondermijnt op langere termijn onze innovatiekracht.'

