Opinie We moeten groene certificaten niet zwartgallig bekijken Opwarming van de aarde tegengaan lukt alleen met CO2-compensatie. Voor emissies die (nog) niet te vermijden zijn, is compensatie een goede optie, schrijft Barbara Baarsma, ceo bij Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie bij UvA.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten groene certificaten niet zwartgallig bekijken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren