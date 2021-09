Opinie Moeten we verder met Tata Steel? En hoe dan? Voor de verduurzaming van Tata Steel komen steeds twee opties ter sprake: CO₂-opslag of overstappen op waterstof. De derde optie, sluiting, levert enorme milieu- en gezondheidswinst op, maar lijkt een taboe. FD-redacteur Caitlin Stooker diepte daarom het scenario uit van een Nederland zonder hoogovens. Het FD vroeg toonaangevende spelers om hierop te reageren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Moeten we verder met Tata Steel? En hoe dan? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren