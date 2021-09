Expert Onveilige arena bedreigt academische vrijheid De verharding van het publieke debat ontmoedigt steeds meer academici om zich uit te spreken. Dat brengt de academische vrijheid in gevaar, waarschuwt hoogleraar José van Dijck van Universiteit Utrecht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onveilige arena bedreigt academische vrijheid Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren