Opinie Laat wetenschappers een stap naar voren doen De wetenschap moet zelfbewust haar rol nemen bij de totstandkoming van een nieuwe visie op de maatschappij, schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Laat wetenschappers een stap naar voren doen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren