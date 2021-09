Opinie Helaas, accountants gaan de wereld niet redden Accountants zijn de laatste tijd in het nieuws als de nieuwe 'klimaatridders'. Toch is de accountancysector nog onvoldoende kritisch over de impact van bedrijven op milieu, klimaat en gezondheid, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Helaas, accountants gaan de wereld niet redden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren