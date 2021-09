Opinie Kritisch investeren in fossiele industrie heeft meer effect dan desinvesteren De beweging voor desinvesteren in fossiele industrie groeit, ook onder institutionele investeerders als pensioenfondsen. Maar maar hoe effectief dringt dit het gebruik van fossiele brandstoffen terug? Engagement kan meer opleveren, schrijft Kris Douma in zijn opiniebijdrage.

