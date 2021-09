Opinie Wie de wooncrisis wil oplossen, moet de corporaties de ruimte geven Politieke partijen van links tot rechts zeggen nu de wooncrisis aan te willen pakken. Maar intussen kampen de woningcorporaties al jaren met een tekort om te kunnen investeren in nieuwbouw en renovatie. De traag formerende politici lijken amper doordrongen van de gevolgen van hun eigen woonbeleid, schrijven Sander Heinsman en Dirk Jan van der Zeep, bestuurders van Woningcorporatie Portaal in hun opiniebijdrage.

