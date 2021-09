Opinie Met alleen ‘bouwen bouwen bouwen’ lossen we wooncrisis niet op Een volgend kabinet moet niet alleen inzetten op nieuwbouw. Zo moet ook het puntenstelsel voor sociale huurwoningen op de schop, vinden de wethouders Wonen van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met alleen ‘bouwen bouwen bouwen’ lossen we wooncrisis niet op Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren