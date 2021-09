Opinie Brieven van lezers Laat de erfbelasting geheel vervallen. Het is zuiverder om de vermogensbelasting te verhogen en de begunstigde op die manier te laten betalen. Twee vliegen in één klap, schrijft lezer Ernst Cohen uit Amsterdam in zijn ingezonden brief.

