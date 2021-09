Expert Nederland moet voort, maar onze leider staat stil Na het aftreden van kabinet-Rutte III beloofde Mark Rutte een nieuwe bestuurscultuur en ander leiderschap. Maar een 'radicale' verandering in bestuurscultuur is nog niet aan Rutte te zien, schrijven de hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen van de Rijksuniversiteit Groningen.

