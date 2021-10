Opinie We moeten strenger toezien op de verduurzaming van de visserij Overbevissing stopt alleen als landen gaan samenwerken. De EU moet daarom snel zorgen voor strenger beleid en steviger toezicht, schrijven Hidde van Kersen en Esther Luiten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten strenger toezien op de verduurzaming van de visserij Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren